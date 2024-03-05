هل تبحث عن سكن مطلّ على عين دبي؟ اكتشف مشروع أبتاون دبي

هي واحدة من أبرز الوجهات السياحية والتجارية في العالم، دبي، مدينة الأحلام والفرص التي تعتبر من أكثر المدن تطوراً وحيوية، حيث تجمع بين التقاليد الثقافية والابتكار الحديث بشكل مذهل. تشتهر دبي بأبراجها الشاهقة، وأسواقها النابضة بالحياة، وشواطئها الرملية الجميلة، وتجاربها الترفيهية الفريدة. إن كنت تحلم بامتلاك شقة مميزة وفاخرة في دبي في موقع رائع وبسعر خيالي، لا تبحث مطوّلاً، وتفقّد مشروع أبتاون دبي.



موقع استراتيجي مميز وهندسة أكثر من رائعة



من مركز دبي للسلع المتعددة، المطور العقاري التابع لحكومة دبي، وبفضل تصميم المبدعين نفسهم الذين يقفون وراء برج خليفة وبرج جدة، يرتقي أبتاون دبي بهندسته التي تراعي الاستدامة ليقدّم كل ما هو فاخر وفخم للزبائن.



يقع مشروع أبتاون دبي على بعد 5 دقائق فقط من شارع الشيخ زايد، ما يجعل موقعه استراتيجياً بامتياز وقريباً من كلّ المرافق المهمة في دبي، مثل مدينة إكسبو دبي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومطار دبي الدولي، الأمر الذي يتيح للمقيمين والشركات والزوار الاستمتاع بالاتصال المباشر مع كافة أرجاء دبي والعالم. إضافة إلى ذلك، يطلّ هذا المشروع على عين دبي، ما يمنح الساكنين فيه إطلالة رائعة للتأمّل وفسحة جميلة للاستمتاع بالمشهد البانورامي الكاشف للبحر ولأفق دبي الساحر.



اختبر الحياة الراقية...



تبلغ مساحة أبتاون دبي الإجمالية 5.8 مليون قدم مربع، وتشتمل على مساحات تجارية وسكنية ومطاعم وفنادق ووسائل راحة عامة.



يعد برج أبتاون أحد الأبراج التسعة في أبتاون دبي بالإضافة إلى الأتريوم - وجهة عالمية للأطعمة والمشروبات والبلازا - منطقة متعددة الوظائف تحتوي على مسرح ومنشآت فنية لاستضافة الحفلات الموسيقية والأنشطة المختلفة. يعد برج أبتاون أول مبنى شاهق جاهز في منطقة أبتاون. يتكون برج أبتاون من مكاتب من الدرجة الأولى، وفندق سو/ أبتاون دبي، وسو / أبتاون دبي ريزيدنسز.



ومشروع أبتاون تاور السكني جاهز للتسليم مباشرةً ويضمّ 227 مسكناً خاصاً بنماذج مكونة من غرفة نوم واحدة، أو غرفتين، أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقق الدوبلكس والبنتهاوس، التي تترجم الأناقة التي اعتدنا عليها لعلامة سو التجارية مع تصميم حديث جدّاً ينقلك إلى عالم المستقبل. وتبدأ أسعار هذه الشقق من 2.7 مليون درهم إماراتي، أمّا خطة السداد فهي 60% قبل الاستلام و40% بعده على مدار عامين.



ومن أبرز المميزات التي تجعل من أبتاون دبي المكان المثالي للسكن:



• خدمات البواب والإرشادات كافة على مدار 24 ساعة



• التدبير المنزلي والصيانة والتأمين على الممتلكات



• خدمة ركن السيارات



• خدمة الواي فاي المجانية في المناطق المشتركة



• فريق متخصص لخدمات المالك الشخصية



• العديد من الخصومات على مرافق فندق سو/ أبتاون دبي وخصومات على المنتجع الصحي والمطاعم وغيرها الكثير.



إلى ذلك، سوف يوفّر الأتريوم في قلب أبتاون دبي تجربة تناول طعام غنية ومميزة ومجموعة كبيرة من الخيارات والمطابخ التي ترتقي بالزبائن إلى مستوى جديد. وتجد أيضاً في هذا المشروع خيارات ترفيهية كثيرة مثل المسابح، والسينما وصالة للألعاب الرياضية وغيرها، وكلّها بمواصفات خمس نجوم.

مع أبتاون دبي أنت الرابح دائماً!



فرص الربح عديدة والجوائز كثيرة مع مسابقة "ماسة في السماء"، إذ يستضيف أبتاون دبي مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، وكلّ ما عليك فعله للمشاركة هو التالي:



• تابع حساب Uptowndubai@



• التقط صورة آسرة لبرج أبتاون



• حمّل الصورة التي التقطتها على Instagram Stories أو على الـ Feed الخاصّ بك وأرسلها أيضاً عبر رسالة مباشرة للصفحة.



سيتم الإعلان عن ثلاثة فائزين محظوظين لربح ما يلي:



• الجائزة الأولى: ألماس بعيار 1 قيراط



• الجائزة الثانية: إقامة لمدة ليلتين في SODubai.Uptown@ شاملة الفطور والعشاء في The Citronelle Club لشخصين.



• الجائزة الثالثة: عشاء لأربعة أشخاص في @The Citronelle Club.

