احذري فتات الأطعمة.. نصائح مهمة للعناية بالأثاث

أفاد خبراء الجمعية الألمانية لصناعة الأثاث بأن فتات الأطعمة قد يُلحق ضرراً بالأثاث المنجد بفعل الاحتكاك والفرك. ولتجنب هذا الضرر ينبغي تنظيف الأثاث المنجد باستخدام المكنسة الكهربائية بمعدل لا يقل عن مرة واحدة شهرياً، مع مراعاة استخدام الفوهة المخصصة للأثاث المنجد على أن يتم ضبطها على قوة شفط منخفضة.

ويمكن مسح الغبار من الجلد الشمواه وجلد النوبوك باستخدام منفضة الريش الكلاسيكية، بينما يمكن إزالة الأوساخ بواسطة فرشاة مخصصة للأثاث المنجد ذات قوة شفط منخفضة. وفي حالة الأوساخ الشديدة، فإنه يمكن استخدام فرشاة مخصصة للجلد الشمواه.

وينبغي توخي الحذر عند استخدام الماء مع الجلد الشمواه وجلد النوبوك؛ حيث يُراعى استخدام محلول من الماء المُقطّر وصابون طبيعي يخلو من القلويات. ومن المهم أيضاً عدم ترك أية آثار؛ حيث ينبغي امتصاص الصابون مرة أخرى بقطعة قماش قطنية وماء مُقطّر.

وللعناية السليمة بالجلد الشمواه وجلد النوبوك، أوصت الجمعية الألمانية باستخدام سبراي خالٍ من الشحوم؛ إذ يمنح الجلد لمعاناً جذاباً من ناحية ويحميه من الأوساخ والرطوبة من ناحية أخرى.