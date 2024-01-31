علماء يكتشفون فوائد صحية مذهلة لعصير الطماطم

أظهرت دراسة جديدة أن شرب عصير الطماطم يمكن أن يمنع شكلاً سيئاً من التسمم الغذائي الذي يؤدي إلى دخول 26 ألف أميركي إلى المستشفى كل عام.

وقال تقرير لموقع "ساينس أليرت"، إن الباحثين في جامعة كورنيل بحثوا في تأثير عصير الطماطم على بكتيريا السالمونيلا، الذي يوجد بشكل شائع في اللحوم مثل الدجاج والديك الرومي ولحم البقر التي لم يتم طهيها بشكل صحيح.

وفي الدراسة الجديدة، قام الفريق بتقييم الببتيدات المضادة للميكروبات في عصير الطماطم، وهي بروتينات صغيرة تدمر الغشاء الذي يحافظ على سلامة الكائن الضار، ووجدوا أن اثنين من الببتيدات المضادة للميكروبات يمكن أن يوقفا السالمونيلا التيفية، وهو مرض ينتقل عن طريق الغذاء ويسبب أعراض مثل القيء والإسهال.

ويعتقد أن ما يقرب من 5000 حالة من أصل 1.3 مليون حالة من السالمونيلا التي تحدث كل عام هي من نوع التيفي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، بحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

وقال الدكتور جيونج مين سونج، مؤلف الدراسة الرئيسي والأستاذ المشارك في قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة بجامعة كورنيل: "كان هدفنا الرئيسي في هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كان الطماطم وعصير الطماطم يمكن أن يقتل مسببات الأمراض، بما في ذلك السالمونيلا التيفية، وإذا كان الأمر كذلك ما هي الصفات التي لديهم والتي تجعلهم يعملون.