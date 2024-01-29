أطباء عيون يحذّرون من إهمال علاج «الذبابة السوداء»

حذّر أطباء في عيادة العيون بمستشفى توبنجن الجامعي بألمانيا، من إهمال علاج «النقاط السوداء» المتحركة أمام العين المعروفة أيضاً باسم «الذبابة السوداء»، أو «مطر السخام»، مشيرين إلى أنها تدق ناقوس الخطر، وتنذر بانفصال شبكية العين، الذي يهدد بالإصابة بالعمى.

وأوضح الأطباء أن الأعراض الأخرى الدالة على انفصال شبكية العين، تشمل الومضات الضوئية، لاسيما في الظلام، وتقلص مجال الرؤية بسبب حدوث فقدان كامل للرؤية في مناطق معينة من المجال البصري، والذي يبدو كستارة سوداء تحجب الرؤية شيئاً فشيئاً.

ومن الأسباب وعوامل الخطورة المؤدية إلى انفصال شبكية العين: «التقدم في العمر والصدمات وإعتام عدسة العين (المياه البيضاء)، إضافة إلى داء السكري، الذي يُعرف باعتلال الشبكية السكري».

ونظراً إلى أن انفصال شبكية العين قد يتسبب في فقدان البصر، لذا فإنه ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، وذلك للخضوع للعلاج الجراحي في الوقت المناسب، على سبيل المثال بواسطة «الليزر».

• الأعراض تدق ناقوس الخطر وتنذر بانفصال شبكية العين، الذي يهدّد بالإصابة بالعمى.