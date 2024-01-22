السعال الجاف يتطلب استشارة الطبيب

أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الرئة وطب الجهاز التنفسي بأن السعال الجاف، أي غير المصحوب ببلغم، قد يرجع إلى أسباب عدة، على رأسها أسباب تتعلق بالجهاز التنفسي، مثل استنشاق مواد مهيجة، أو وجود جسم غريب في الجهاز التنفسي، والسعال الديكي والسل والتهاب الشعب الهوائية اليوزيني، وبعض أمراض الرئة، مثل التهاب الحويصلات الهوائية والتليف الرئوي والانسداد الرئوي.

وأضافت الجمعية أن السعال الجاف قد يشير إلى الإصابة بأمراض الحنجرة أو الحبال الصوتية، أو تهيج العصب في منطقة قنوات الأذن (العصب الأذني)، أو الارتجاع المريئي، أو رتوج المريء.

كما قد ينذر بالإصابة بمرض خطير مثل قصور القلب أو سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، وهو مرض خبيث يصيب الجهاز اللمفاوي.

وقد يكمن سبب السعال الجاف في تناول بعض الأدوية، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب.

وفي حال عدم تحديد سبب عضوي للسعال الجاف، فإنه يمكن أن يرجع إلى سبب نفسي، مثل اضطراب الخوف والقلق والاكتئاب.

وعلى أي حال، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء السعال الجاف وعلاجه في الوقت المناسب، لاسيما إذا كان السعال مصحوباً بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس وتسارع ضربات القلب والتنفس السريع وصدور صوت صفير أثناء التنفس وآلام في الصدر وتغير لون الجلد إلى اللون الأزرق.