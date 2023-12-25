دورة في «توثيق الفن الصخري من التقليدية إلى الرقمية»

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إنجاز هيئة الشارقة للآثار، الدراسة التخصصية الثالثة لحصر وتوثيق النقوش الصخرية في الإمارة، والتي شملت تنظيم دورة تدريبية حول «تقنيات توثيق الفن الصخري من التقليدية إلى الرقمية»، بهدف رفع كفاءة كادر الهيئة المختص بدراسة النقوش الصخرية، وتشكيل فريق محلي متعاون للتوثيق، حيث نظمت الهيئة حفلاً ختامياً مميزاً للدورة التدريبية، في إطار نشر الوعي بتراث إمارة الشارقة الثقافي والمادي والحضاري على الصعيدين المحلي والعالمي.

وكرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) كل الخبراء في الدورة التدريبية والمتدربين وأعضاء اللجنة التنظيمية، وتجولت في أرجاء مبنى هيئة الشارقة للآثار، حيث شملت الجولة الاطلاع على المكتشفات الأثرية المهمة للهيئة، وزيارة مختبر ترميم وصيانة القطع الأثرية المكتشفة، تعريفاً بدور الهيئة في إثراء النشاط الأثري لإمارة الشارقة والحفاظ عليه، وتعزيز الهوية الأثرية لإمارة الشارقة.

وأُقيم البرنامج التدريبي بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والمركز الإقليمي العربي في البحرين للتراث العالمي على مدار خمسة أيام، وحاضر فيه مجموعة من الأكاديميين من جمعية خطى الإنسان الأثرية في إيطاليا، العضو في «IFRAO» وهو الاتحاد الدولي لمنظمات الفنون الصخرية.

وتضمن الحفل الختامي كلمة للدكتور أنجيلو فوساتي، خبير النقوش الصخرية في جامعة القلب المقدس في ميلانو ورئيس الاتحاد الدولي لمنظمات الفنون الصخرية، أكد خلالها أن النقوش الصخرية في الشارقة تعد أول موقع فن صخري يُكتشف في منطقة جبال الحجر في مطلع القرن الماضي، حيث توثق الدراسة مجموعات فنون صخرية تقدّر بمئات النقوش المكتشفة والمحفورة على صخور الجابر وفي موقع خطم الملاحة في كلباء، ومواقع المديفي واللؤلؤية ووادي شي في خورفكان.