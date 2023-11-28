تحذير من اليابان.. هذا ما صنعه استخدام الأطفال المفرط للهواتف الذكية

أظهر استطلاع أجرته وزارة التعليم اليابانية للعام المالي 2022، اليوم الثلاثاء، أن نسب طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الذين تقل قوة الإبصار لديهم عن المستوى 0ر1 على المقياس الياباني قد بلغت مستويات قياسية.



كما أظهر الاستطلاع أن نسب الطلاب الذين تقل قوة إبصارهم عن 0ر1 على المقياس الياباني، أي ما يعادل الرؤية 20/20، كانت الأعلى في جميع المراحل التعليمية الثلاث، رغم صعوبة عقد مقارنات بسيطة مع البيانات السابقة بسبب الاختلافات في فترات الاستطلاعات بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

وقال مسؤول في الوزارة «يمكن اعتبار التغيرات في البيئات المحيطة بأطفال المدارس، مثل زيادة مقدار الوقت الذي يقضونه في استخدام الهواتف الذكية في المنزل، سبباً لذلك».



ويتم إجراء الاستطلاع سنوياً منذ العام المالي 1948. وشمل الاستطلاع للعام المالي 2022 نحو 2ر3 ملايين طفل بشكل رئيسي في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في جميع أنحاء اليابان للتحقق من نموهم وحالتهم الصحية.