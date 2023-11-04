الفستان الباجي لإطلالة حيوية مريحة

يفرض الفستان الباجي (Baggy Dress) نفسه بقوة على خطوط الموضة هذا الموسم ليمنح المرأة إطلالة عصرية يغلفها الإحساس بالراحة. وأوضحت مجلة «Elle» أن الفستان الباجي هو فستان يمتاز بقصة واسعة وفضفاضة وبمظهر أكبر من المقاس «Oversized»، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تأتي بقصة البلوزة أو التيشيرت. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان الباجي يأتي مصنوعاً من خامات تتمتع بتهوية جيدة مثل الكتان، ويمتاز بتصاميم تتحلى بالبساطة مع بعض التفاصيل الرقيقة مثل الطيّات والحزام.

ويطل الفستان الباجي بباقة ألوان واسعة؛ فإلى جانب الألوان المحايدة كالبيج والكريمي والأبيض والأسود يتألق الفستان أيضاً بالألوان الزاهية ذات الطابع الصيفي مثل لون الأكوا والخوخي والوردي بلون البونبون. وتكتسي بعض الموديلات بالألوان الترابية مثل التيراكوتا والأحمر بلون الصدأ، والتي تتمتع بطابع بوهيمي.