هذا الغذاء الحلو كنز من البروتينات والمعادن.. إلا لفئة معينة

نصح خبراء مركز استشارات المستهلك بولاية بريمن الألمانية بتناول الترمس الحلو، مشيرين إلى أنه يعد بمثابة كنز من البروتينات؛ إذ تحتوي 100 غرام منه على ما يصل إلى 40 غراماً من البروتين.

وأوضحوا أن الترمس الحلو غني أيضاً بالمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

ويتوفر الترمس الحلو إما مجففاً أو مطبوخاً ويمكن استخدامه في إعداد الصوصات، كما أنه يتوفر كدقيق لصناعة الخبز الخالي من الغلوتين، بالإضافة إلى ذلك توجد بدائل للحليب تقوم على أساس الترمس الحلو.

ومن ناحية أخرى، أوصى المركز مرضى حساسية الفول السوداني بتوخي الحذر عند تناول الترمس الحلو؛ إذ يمكن أن تظهر عليهم أيضاً أعراض الحساسية مثل السعال والشعور بوخر في الفم عند تناوله فيما يعرف بالحساسية المختلطة.