أسباب التبوّل المتكرر ليلاً لدى النساء

يرجع التبول المتكرر ليلاً لدى النساء إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطر، كما أوردت مجلة جراحة المسالك البولية وأمراض الجهاز البولي التناسلي النمساوية.

وأضافت المجلة أن التبول المتكرر ليلاً لدى النساء قد يرجع إلى سلوك الشرب غير المناسب، مثل شرب كميات كبيرة من السوائل المحتوية على الكافيين قبل الذهاب إلى الفراش.

وأوضحت أن التبول المتكرر ليلاً لدى النساء قد يرجع إلى أسباب نسائية، مثل الحمل (بسبب زيادة الضغط على الكلى والمسالك البولية) أو هبوط المهبل وهبوط الرحم.

وقد يكمن التبول المتكرر ليلاً لدى النساء في أسباب تتعلق بالمسالك البولية، مثل فرط نشاط وعدوى المثانة (بسبب عدوى المسالك البولية) وحصوة المثانة وورم المثانة وتلف المسارات العصبية، التي تتحكم في التبول (على سبيل المثال نتيجة لأمراض مثل التصلب المتعدد وداء باركنسون وداء السكري).

ويتعين على المرأة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء التبول المتكرر ليلاً، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، ولتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على اضطرابات النوم الناجمة عن تكرار التبول ليلاً.

• يرجع ذلك أحياناً إلى أسباب نفسية كالتوتر النفسي أو أحد الاضطرابات.