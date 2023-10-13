أسبوع دبي للموضة.. ربيع وصيف 2024 بأناقة فريدة

تتواصل فعاليات أسبوع دبي للموضة، الحدث الأبرز في عالم الموضة على مستوى المنطقة، والذي شارك في تأسيسه كل من حي دبي للتصميم، ومجلس الأزياء العربي، طرحت مجموعة «السيمفونية الخالدة» The Eternal Symphony التي ابتدعتها دار «Pipatchara» تعريفاً مبتكراً للرفاهية المستدامة. وتمكنت هذه المجموعة من عرض أبعاد جديدة من التصميمات التي تجسّد أنماط الحياة الحديثة، من خلال تقديمها 30 لوحة تعكس الجماليات البلاستيكية الدقيقة، التي تم التوصل إليها باستخدام طرق القطع المتقدمة ثلاثية الأبعاد بالليزر، وتشكيلة من المجوهرات الجديدة المتألقة الرائعة، وطرق النسيج الخاصة المعاصرة. وحرص مصمم المجموعة على توظيف رمز مميز ظهر من خلال الزهور المتفتحة، ولوحة من الألوان شملت: الأخضر والأسود والأبيض والكريستالي والفضي، ليكشف عن نهج احتفالي يبرز تناغم الفخامة بطريقة متميزة.

وظهرت مجموعة «ظلال الزنبق» (Shades of Lili) كعلامة فارقة أخرى في رحلة دار «Lili Blanc». وكان جمال مختلف أنواع أزهار الزنبق مصدر إلهام منح جميع متابعي العرض نظرة شاملة عنوانها الأنوثة والحياة المنعشة والولادة.

تُبرز قطع الأزياء التي عرضتها «Weinsanto» خطوطاً ملهمة تثير التفكير، كما تعكس وجهة نظرها الفريدة تجاه الفن والحياة.

كشفت هذه المصممة التي تسعى إلى تقديم تصور جديد لمفهوم خزانة الملابس متعددة الاستخدامات، عن مجموعتها، حيث أكّدت من خلالها على التزام علامتها التجارية بتمكين المرأة.

وفي «نسخة دبي - داون تاون»، اجتمع حشد من ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية وكبار قادة الرأي والمؤثرين، ونخبة من المشاهير وعشاق الموضة، لحضور الكشف عن تشكيلة موسم ما قبل خريف 2023 لعلامة «جيل ساندر».