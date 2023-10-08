انتبهوا للبقع الحمراء على أجزاء الجسم.. تحذير لأصحاب الجلد الفاتح

أفاد مركز أبحاث السرطان التابع لجمعية هيلمهولتس بألمانيا بأن سرطان الجلد الفاتح هو أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعاً، موضحا أن السبب الرئيس للإصابة به يكمن في التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأوضح المركز أن الأشعة فوق البنفسجية تُلحق الضرر بالمادة الوراثية لخلايا الجلد، ومن ثم تنشأ الخلايا السرطانية، مشيراً إلى أن أعراض الإصابة بسرطان الجلد الفاتح تتمثل في ظهور بقع وعقيدات حمراء على أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس مثل الرأس الأصلع والوجه، بما في ذلك الجبين والأنف والوجنات.

ويمكن أن يكون سطح هذه البقع والعقيدات خشناً مثل ورق الصنفرة. ويمكن أيضاً أن تتكون قشرة على السطح، كما يمكن أن تنزف هذه البقع والعقيدات بعد ذلك.

وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظراً لأن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء.

وفي معظم الحالات، يكون التدخل الجراحي كافياً لإزالة الورم تماماً. وتشمل البدائل غير الجراحية العلاج الإشعاعي والعلاج بالبرودة والعلاج الديناميكي الضوئي.

وللوقاية من سرطان الجلد الفاتح ينبغي حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، من خلال تغطية الجلد بالملابس مع حماية الأجزاء المكشوفة بواسطة كريمات الوقاية من أشعة الشمس.

ويُراعى أنه كلما كان لون الجلد فاتحاً، كان أكثر تأثرا بأشعة الشمس. كما أن كل إصابة بحروق شمسية ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد الفاتح.