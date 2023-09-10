بعد شراء سيارة مستعملة.. لا تغفل عن هذه الخطوة المهمة

نصح خبراء ومختصون بخطوة لابد منها بعد شراء سيارة مستعملة، مشيرين إلى ضرورة التأكد من قطع المالك السابق للمركبة اتصاله بها عبر الإنترنت.



وأوضح خبراء نادي السيارات ADAC الألماني أن إهمال هذه الخطوة سيجعل بإمكان المالك السابق للسيارة الوصول إلى السيارة عن بعد أو معرفة موقعها؛ ما يعزز من فرص سوء الاستخدام.

ونصحوا بأنه يتعين النص على ذلك صراحة في عقد بيع السيارة، وبعدها يتم التحقق من ذلك عن طريق فحص عناصر القائمة في شاشة العرض المركزية، مثل (خدمات الاتصال) أو ما شابه.

وإذا تم التأكد من استمرار اتصال المالك السابق بها، فيجب قطع هذا على الفور أو إعادة ضبط النظام بالكامل على إعدادات المصنع أو التوجه لأحد المراكز الفنية المتخصصة.