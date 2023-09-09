مطعم «إستياتوريو ميلوس».. ملاذ يوناني رائع في منتصف النهار

يقدم مطعم «إستياتوريو ميلوس» في «رويال أتلانتس» وجبة غداء رائعة من ثلاثة أطباق وسط أجواء من أرقى المطاعم.

ويقع مطعم «إستياتوريو ميلوس» في ملاذ أتلانتس ذا رويال الفاخر للغاية، من قبل الشيف الشهير كوستاس سبيلياديس، ويقدم تجربة غداء رائعة تعد برحلة استثنائية عبر نكهات البحر الأبيض المتوسط منغمسة في مجموعة تحتفل بأرقى كنوز المحيط وجوهر اليونان الخالد.

وتتكون قائمة الغداء من ثلاثة أطباق تضم أفضل المأكولات البحرية في العالم من الأسماك الطازجة إلى المحار البري اليوناني والسيفيتشي المحضر بخبرة والتزاتزيكي الكريمي، حيث كل طبق مزين بالملح الصخري من بحر إيجه وزيت الزيتون من أشجار كورونيكي القديمة لتضخيم النكهات الطبيعية للمكونات ونضارتها بسعر 200 درهم إماراتي للشخص الواحد.

من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة 12:00 ظهراً حتى 4:00 مساءً

وتم تأسيس مطعم إستياتوريو ميلوس على يد الشيف وصاحب المطعم الشهير كوستاس سبيلاديس، ويُعرف بأنه أحد أرقى مطاعم البحر الأبيض المتوسط في العالم من خلال مواقعها في مونتريال ونيويورك وأثينا ولاس فيغاس وميامي ولندن. وتعتبر ميلوس وجهة طهي عالمية تشتهر بمكوناتها الاستثنائية ونهجها الكلاسيكي البسيط في المطبخ. ونتيجة للعلاقات الدائمة مع مصايد الأسماك العائلية الصغيرة ومزودي الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، توفر ميلوس للضيوف المأكولات البحرية الطازجة والأكثر روعة والتي يتم نقلها يومياً.