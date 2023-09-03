منزل على 4 عجلات.. بلمسات فولكس فاجن

كشفت شركة فولكس فاجن النقاب عن سيارة الكارافان California Concept الاختبارية، خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض سيارات الكارافان بمدينة دوسلدورف الألمانية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الكارافان الجديدة تعتمد على الموديل T7 Multivan بطول 30ر5 أمتار، كما توفر العديد من تجهيزات التخييم، وميزات تضمن الإحساس براحة القيادة والمرونة والراحة المنزلية.

وصرحت الشركة بأن سيارة الكارافان California Concept الاختبارية تعد بمثابة مسكن على أربع عجلات مع مفهوم تصميمي جديد لمقصورة رحبة يتم تقسيمها لثلاث غرف على مساحة 17ر5 متر× 94ر1 متر، وارتفاع يصل إلى مترين تقريباً.

ويمكن تهيئة المقاعد الداخلية لتشكيل مجموعة جلوس أو تحويل المقعدين الخلفيين إلى أسرّة، كما أن السقف الذي ينصب أعلى السيارة يستوعب موضعين للنوم.

وتشتمل سيارة الكارافان على وحدة مطبخ مع دش خارجي وأبواب منزلقة لتسهيل عملية الدخول والخروج من السيارة. ومن المتوقع توفر محركات بنزين وديزل للسيارة مع بداية الإنتاج القياسي.