الجينز الأبيض لإطلالة «ساطعة» وفخمة

أوردت مجلة «instyle» أن الجينز الأبيض يفرص حضوره على خطوط الموضة هذا الموسم، ليمنح المرأة إطلالة ساطعة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز الأبيض يطلّ هذا الموسم بقصة ذات أرجل واسعة (Wide Leg Jeans)، والتي توفر راحة الارتداء، أو بقصة باجي (Baggy Jeans) ذات الوسط الساقط، والتي توفر مزيداً من راحة الارتداء، فضلاً عن طابعها المتحرر.

ويمكن تنسيق الجينز الأبيض ذات الأرجل الواسعة أو قصة الباجي مع قطع فوقية ذات قصة ضيقة، حيث تخلق هذه التوليفة تبايناً مثيراً يخطف الأنظار، لاسيما في إطار الأبيض الكاملة.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر أناقة وفخامة، يمكنها اختيار موديل ذات قصة رجل مستقيمة (Straight Leg Jeans)؛ حيث يشهد هذا الموديل رواجاً كبيراً هذا الموسم، وهو يتناغم أيضاً مع إطلالة الأبيض الكاملة.