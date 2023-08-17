وضعية خطرة على طفلك أثناء قيادة السيارة

حذرت مؤسسة «ديكرا» للفحص الفني في ألمانيا من اصطحاب الطفل في الحِجر أثناء قيادة السيارة، مشيرة إلى أنه في حال وقوع حادث قد ينقذف الطفل ويرتطم بلوحة القيادة أو الزجاج الأمامي، ويتعرض لإصابات خطرة قد تصل إلى حد الوفاة.

وإضافة إلى ذلك، يكون هناك خطر تعرّض الطفل للانحصار بين قائد السيارة والوسادة الهوائية المنطلقة، ما يعرضه لإصابات بالغة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، شددت المؤسسة الألمانية على ضرورة تأمين الطفل بواسطة حزام الأمان، مع مراعاة ربط الحزام بحيث يمر على الكتف ويكون مشدوداً على جسم الطفل جيداً، لأن الحزام المرتخي لا يوفر حماية فعالة، ما يرفع خطر التعرض لإصابة عند وقوع حادث.

كما لا يجوز تأمين طفلين بحزام أمان واحد، لأنه في حالة وقوع حادث قد يصطدم رأسا الطفلين معاً، ومن ثم يتعرضان لإصابات خطرة في الرأس.