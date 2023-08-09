سرطان المرارة.. التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء

يندرج سرطان الحويصلة الصفراوية - المعروف أيضاً باسم سرطان المرارة - ضمن أنواع السرطان النادرة، وغالباً ما يصيب الأشخاص فوق 50 عاماً، وفق الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان.

وأضافت الجمعية أن عوامل الخطورة الأخرى تشمل الالتهاب المزمن للقنوات الصفراوية، والتكوّن المتكرر للحصوات الصفراوية، والتهابات الأمعاء المزمنة والطفيليات الكبدية، والتهاب الكبد الوبائي C المزمن، وتليف الكبد وداء السكري، وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية HIV، إضافة إلى السِمنة والتدخين والخمر.

وتتمثل أعراض سرطان الحويصلة الصفراوية في اصفرار بياض العين والجلد، وحكة في الجلد، واللون الأبيض للبراز، واللون الداكن للبول، وألم في الجانب الأيمن من البطن، إضافة إلى الحمى والتعرق الليلي، وفقدان الوزن والإعياء والهزال.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للفحوص الطبية اللازمة في الوقت المناسب، لأن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء، وغالباً ما يتم العلاج بواسطة استئصال الحويصلة الصفراوية.