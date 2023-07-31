الألوان الزاهية تتربع على عرش موضة الصيف

قالت مجلة «Elle» إن الألوان الزاهية تتربع على عرش ألوان الموضة النسائية في صيف 2023، لتمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة وتعكس التفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الموضة النسائية تتألق هذا الصيف بالأخضر الساطع كالأخضر الليموني والأخضر الفاقع، مشيرة إلى أنه يتناغم مع اللون الأزرق المميز للجينز، حيث تخلق هذه التوليفة تبايناً مثيراً يخطف الأنظار.

ويمكن أيضاً الحصول على إطلالة أكثر هدوءاً من خلال تنسيق الأخضر الساطع مع اللون البيج.

وأضافت «Elle» أن الوردي الباربي يمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والرقة على غرار الدمية «باربي»، مشيرة إلى أن هذا اللون الوردي القوي يتناغم أيضاً مع اللون الأزرق المميز للجينز.

الوردي «الباربي» يمنح المرأة إطلالة مفعمة بالرقة ويتناغم مع اللون الأزرق للجينز.