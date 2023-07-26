5 تدابير لتحفيز التطوّر اللغوي لدى الطفل

أوردت مجلة «بيبي & فاميليه» الألمانية، أنه يمكن للوالدين تحفيز التطور اللغوي لدى الطفل من خلال اتباع التدابير التالية:

■ التحدث إلى الطفل أثناء القيام بالأنشطة الروتينية اليومية كإعداد وجبات الطعام مثلاً.

■ تسمية الأشياء والأشخاص والأحداث والإجابة عن أسئلة الطفل ولفت انتباهه إلى الكتابات المحيطة، مثل علامات المرور والموجودة على الأغلفة.

■ إضافة مفردات جديدة لقاموس الطفل خلال بعض الأنشطة الخاصة، مثل أعياد الميلاد وزيارة حديقة الحيوان.

■ الغناء مع الطفل والقراءة له والإشارة إلى الكلمات والصور أثناء القراءة.

■ تشجيع الطفل على الرسم ووصف ما رسمه، وكذلك تشجيعه على سرد القصص والحكايات.

وأشارت «بيبي & فاميليه» إلى أنه يتعين على الوالدين استشارة أخصائي تخاطب إذا ساورهم شك في معاناة طفلهم من صعوبات لغوية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال ملاحظة بعض المؤشرات مثل استعمال الطفل للغة الأطفال لفترة طويلة أو عدم اهتمامه بالقراءة أو أغاني الأطفال.

ومن المؤشرات الأخرى صعوبة اتباع التعليمات البسيطة أو تمييز الحروف أو الأسماء، بالإضافة إلى صعوبة التعرف إلى اسمه المكتوب أو التعبير عن نفسه لفظياً.