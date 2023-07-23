سوق إندونيسية توقف بيع لحوم القطط والكلاب

توقفت سوق شهيرة في إندونيسيا عن بيع لحوم الكلاب والقطط، وهي سابقة من نوعها وفقاً لمجموعة حقوقية تستنكر منذ سنوات ما تسميه «أساليب الذبح الوحشية».

واشتُهرت سوق توموهون في جزيرة سولاويزي ببيعها أنواع لحوم مثيرة للجدل مثل لحوم الكلاب والقطط وكذلك الخفافيش والجرذان والأفاعي والقردة.

وأفادت جمعية «هيومن سوسايتي إنترناشونال» في بيان أن تجار لحوم الكلاب والقطط الستة الذين مازالوا موجودين وقعوا اتفاقاً لوقف بيعها، فيما أقر رئيس بلدية مدينة توموهون قانوناً يحظر هذه التجارة في السوق في المستقبل.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن هذه السوق هي الأولى في إندونيسيا التي تنهي تجارة لحوم القطط والكلاب مشيدة «بالاتفاق التاريخي الذي سينقذ آلاف الحيوانات».

ومازالت إندونيسيا واحدة من الدول القليلة التي تسمح ببيع لحوم الكلاب والقطط. وتقدر الجمعية أن الاتفاق سينقذ حياة آلاف الجراء في الجزيرة حيث يذبح ما يصل إلى 130 ألفاً منها كل عام.