تحذير من الأضرار الصحية للنوم دون إزالة المكياج

حذرت بوابة الجمال «هاوت.دي» من خطورة النوم دون إزالة المكياج، حيث يؤثر ذلك بالسلب على صحة وجمال البشرة والعيون على حد سواء.

وأوضحت البوابة الألمانية أن عدم إزالة المكياج قبل النوم يتسبب في حدوث خلل بعملية تجدد الخلايا، وبالتالي لا يتم التخلص من قشور الجلد الميتة، وتكون النتيجة حينئذ شحوب البشرة.

وتتوغل البكتيريا والأوساخ المتراكمة على البشرة على مدار اليوم إلى داخل المسام، وتتسبب في انسدادها، وتكون النتيجة حينئذٍ ظهور البثور والرؤوس السوداء.

كما يعجّل عدم تنظيف الوجه بشيخوخة البشرة؛ حيث يترهل الجلد ويتدلى وتظهر التجاعيد.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتزج البكتيريا المتراكمة على البشرة مع مكياج العيون وتتوغل الأوساخ أثناء النوم إلى داخل العين، ما يترتب عليه التهاب العين من ناحية وتقصف الرموش من ناحية أخرى.

ولإزالة المكياج بشكل يعتني بالبشرة، أوصت «هاوت.دي» باستخدام ماء الميسيلار.