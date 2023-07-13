السجائر الإلكترونية ضررها أكبر على الرئتين

أفادت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية بأن السجائر الإلكترونية قد تشكل ضرراً أكثر على الرئتين، وذلك بسبب الإضافات الموجودة في السائل الإلكتروني.

ووفقاً للوضع الحالي للدراسات فإن السجائر الإلكترونية تعد بديلاً أقل ضرراً من السجائر التقليدية، لكنها في النهاية لا تخلو من المخاطر.

ووجد الباحثون في جامعة بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأميركية أن سوائل السجائر الإلكترونية مع المنتول تكون أكثر ضرراً بالصحة من السوائل التي لا تحتوي على المنتول؛ حيث أثبتت الدراسة مشكلات صحية في رئة الأشخاص الذي يفضلون هذا النوع من السجائر.

وتمكن الباحثون في الجامعة الأميركية من إثبات أن سوائل السجائر الإلكترونية المتاحة تجارياً مع المنتول تنتج عدداً أكبر من الجسيمات الدقيقة السامة مقارنة بالمنتجات الخالية من المنتول.

وفي النهاية يشدد خبراء المجلة الألمانية على أن السجائر الإلكترونية تبقى وسيلة بديلة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، ولا ينبغي للأشخاص الذين لم يدخنوا استخدامها على أنها آمنة تماماً.