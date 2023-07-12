«داكسيفاي».. بديل «البوتوكس» يغزو عالم التجميل

أوردت مجلة «Elle» أن مستحضر «داكسيفاي» (Daxxify)، الذي طورته شركة Revance Therapeutics، يغزو عالم التجميل حالياً، خصوصاً في ما يتعلق بمحاربة الشيخوخة ليمثل بديلاً للبوتوكس.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مستحضر «داكسيفاي» هو سم عصبي يتم حقنه مباشرة في العضلات باستخدام حقنة طفيفة التوغل.

وعلى الرغم من أن تأثير شلل العضلات يحدث أيضاً بسبب «توكسين البوتولينوم»، إلا أن المستحضر الجديد يحتوي أيضاً على «الببتيدات»، التي تنقل العنصر النشط مباشرة إلى الخلية العصبية؛ حيث يتم تكسيرها ببطء أكبر. لذا يعد الاتجاه الجديد لمكافحة الشيخوخة مناسباً بشكل خاص للتجاعيد العميقة مثل خطوط العبوس.

وأضافت Elle أن الاختلاف الأكبر بين مستحضر «داكسيفاي» الجديد والبوتوكس التقليدي يتمثل في تركيبته ومدة تأثيره الأطول؛ ففي حين أن تأثير البوتوكس يدوم في المتوسط من ثلاثة إلى أربعة أشهر، فإن تأثير مستحضر «داكسيفاي» يمكن أن يستمر في المتوسط ستة أشهر أو حتى لفترة أطول.