رياضة مائية بفوائد لا تُحصى للجسم والروح

تصنّف رياضة التجديف وقوفاً ضمن رياضات قوة التحمّل المائية، التي تُعدّ تدريباً شاملاً للجسم.

وأوضح مركز الصحة الألماني أن التجديف وقوفاً يعمل على تدريب عضلات الذراعين والساقين والظهر والبطن.

ويعمل التجديف وقوفاً على تحسين اللياقة البدنية بصفة عامة، كما أنه يسهم في تحسين مهارات التنسيق والتوازن، ويساعد على إنقاص الوزن، وتحسين وظائف الجهاز القلبي الوعائي، فضلاً عن أنه يساعد في التخلص من التوتر النفسي، ومن ثم الشعور بالاسترخاء. وأضاف المركز أن هناك أنواعاً عديدة من ألواح التجديف وقوفاً، إذ توجد ألواح للمسافات الطويلة وألواح للسباقات وألواح للمياه المفتوحة وألواح لممارسة اليوغا وألواح مزدوجة (لشخصين)، إضافة إلى ألواح صلبة وألواح قابلة للنفخ.

وبشكل أساسي، تنزلق الألواح الطويلة بشكل أكثر ثباتاً عبر الماء من الألواح القصيرة، كما أنه كلما كانت الألواح أضيق، كانت أسرع.

ومن المهم أيضاً التخطيط الجيد لجولة التدريب، إذ ينبغي معرفة حالة الطقس مسبقاً، ففي حال العواصف الرعدية ينبغي عدم القيام بالجولة.