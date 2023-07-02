كيف تعوّض نقص فيتامين «د»؟.. عليك بهذه النصائح

أفادت مجلة «بريجيته» الألمانية بأن هناك العديد من الأطعمة التي يمكنها إمداد الجسم بفيتامين «د» المهم لنمو العظام والعضلات، والذي يعد أحد الفيتامينات التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه.

وأكد الخبراء على أن المصدر الرئيس لحصول الجسم على الفيتامين هو أشعة الشمس، والتي تساهم في حصول الجسم على 80 إلى 90٪ من احتياجات الجسم من الفيتامين، ويمكن في الوقت ذاته تدعيم الجسم بعناصر غذائية وأطعمة تمده بالفيتامين ومنها: الأسماك وخاصة الحمراء وثعبان البحر المدخن والبيض والفطر وكبد البقر والزبد.

يشار إلى إلى أن فيتامين «د» يشارك في عملية التمثيل الغذائي للعظام، ويضمن إمكانية معالجة الكالسيوم والفوسفور بشكل أفضل ونقلهما إلى العظام والأسنان. علاوة على أن فيتامين «د» يشارك في تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم، ويقوي العظام، ويعزز تكوين البروتين، والذي بدوره يحسن نمو العضلات.