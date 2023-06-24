عقار لإنقاص الوزن أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل.. يصل إلى ألمانيا

أعلن رئيس شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية أن عقار إنقاص الوزن «ويجوفي»، الذي أثار ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيكون متوافراً في ألمانيا خلال ما يزيد قليلاً على شهر.

وقال لارس فروجارد يورجنسن رئيس شركة «نوفو نورديسك» لطبعة غد الأحد من صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية في تصريحات اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مسبقاً: «نريد أن نطلقه (العقار) في ألمانيا في نهاية يوليو».

وتمت الموافقة على «ويجوفي» في الاتحاد الأوروبي في بداية 2022. ويعمل المكون النشط في العقار «سيماجلوتيد» على دعم إنقاص الوزن والسيطرة على الوزن عندما يقترن بالحمية الغذائية وممارسة التمارين.

ويستهدف العقار المصابين بالسمنة ومن لديهم وزن زائد ولديهم مرض واحد على الأقل مرتبط بالوزن. ويتم إعطاء العقار مرة أسبوعياً، ويمكن للمرضى أن يحقنوا أنفسهم به.

وتم الترويج لعقار «ويجوفي» عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن بعض المشاهير ذكروا أنهم فقدوا وزناً عن طريقه، ومن بينهم الملياردير إيلون ماسك، الذي أشار إلى استخدام العقار بالإضافة إلى الصوم عندما سئل عن سر انخفاض وزنه.

