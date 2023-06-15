6 نصائح تجدّد طاقة الأعصاب

يُعدّ الاعتلال العصبي حالة مرضية معقدة تسببها مجموعة من العوامل، بما فيها العوامل الوراثية ومرض السكري. ويشهد القطاع الطبي أكثر من 100 نوع من الاعتلال العصبي الوراثي، ما يؤدي إلى صعوبة تحديد السبب الأساسي لهذا المرض، ما يعزز أهمية التعليم والوعي في هذا الإطار.

وتُعدّ بعض (فيتامينات ب) ضرورية لصحة الأعصاب، إذ تسهم في عملية تجديدها. ويوفر (فيتامين ب 1) الطاقة للأعصاب، بينما يساعد (فيتامين ب 6) على نقل الإشارات بين الأعصاب، في وقت يسهم (فيتامين ب 12) في عملية تجديد الأعصاب.

وتُعدّ الاختبارات الحسية التي تختبر شعورك باللمس والاهتزاز والتبريد والحرارة ضرورية لتشخيص الاعتلال العصبي، إذ تعتبر من العوامل الأساسية التي تمكن الأطباء من تقييم صحة أعصاب المريض.

ويمكن إدارة الاعتلال العصبي عبر اتباع النصائح الست التالية:

1• تناول نظاماً غذائياً متوازناً، إذ يمكنك اعتماد نظام صحي بالأغذية الرئيسة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك (فيتامينات ب) التي تحسّن صحة الأعصاب.

2• الحرص على أداء التمارين الرياضية، وممارسة الأنشطة البدنية المنتظمة، مثل: المشي أو «اليوغا» أو «التاي تشي»، لتخفيف آلام الاعتلال العصبي، وتقوية العضلات، وخفض نسبة السكر في الدم.

3• تناول المكملات الغذائية، إذ تُعدّ فيتامينات (ب 1 وب 6 وب 12) مفيدة لعلاج الاعتلال العصبي، وتعزيز صحة الأعصاب. ولكن استشر طبيبك قبل تناول أي مكملات جديدة.

4• الإقلاع عن التدخين، فهذه العادة تؤدي إلى إضعاف الدورة الدموية، وتسهم في تزايد احتمالات الإصابة بمشكلات القدم، وغيرها من المضاعفات المرتبطة بالاعتلال العصبي.

5• احرص على متابعة مستويات «الغلوكوز» في الدم بشكل متكرر، إذ تساعد المراقبة المنتظمة في الحفاظ على المستويات الصحية للسكر في الدم، ما قد يخفف من أعراض الاعتلال العصبي.

6• اعتن بقدميك، وافحص قدميك يومياً، وتأكد من عدم وجود أي بثور أو جروح أو تلف في نسيج البشرة، واحرص على ارتداء جوارب قطنية ناعمة وفضفاضة وأحذية مبطنة.