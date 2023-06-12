انتبهي إلى عيون طفلك.. علامات تدل على إصابته بقصر النظر

توجد أعراض عدة، يمكن للوالدين من خلال ملاحظتها اكتشاف إصابة الطفل بقصر النظر، ومن بينها ضيق حدقة العين، والجلوس بالقرب من شاشة التلفاز، أو حمل الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي بالقرب من وجهه، والحول أثناء القراءة، وصعوبة قراءة الكلام على السبورة، إضافة إلى كثرة فرك العين، والصداع المتكرر.

وأوضحت مجلة «إلتيرن» الألمانية المعنية بالأسرة والطفل أن أسباب إصابة الطفل بقصر النظر تكمن في قلة التعرض لضوء النهار، والجلوس فترات طويلة أمام الشاشات.

وشددت على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر، كي يخضع الطفل للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في قطرات العين، وارتداء نظارة طبية أو عدسات لاصقة خاصة، مع مراعاة التعرض لضوء النهار كثيراً، وتقليل فترات الجلوس أمام الشاشات.

وحذرت المجلة من إهمال علاج قصر النظر، لأنه قد تترتب عليه عواقب وخيمة، تتمثل في انفصال الشبكية والمياه الزرقاء (جلوكوما) والمياع البيضاء (كاتاراكت).

• أسباب إصابة الطفل بقصر النظر تكمن في قلة التعرض لضوء النهار والجلوس فترات طويلة أمام الشاشات.