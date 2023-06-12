لسلامة رضيعك.. أقلعي عن «العادة السيئة»

حذرت مجلة «بيبي & فاميليه» الألمانية المعنية بشؤون الأسرة والطفل من خطورة التدخين خلال مرحلة الرضاعة الطبيعية على صحة الطفل الرضيع.

وأوضحت المجلة أن التدخين أثناء فترة الرضاعة الطبيعية يحد من قدرة الطفل على امتصاص لبن الأم، وبالتالي يرتفع خطر أن يقل وزن الطفل عن المعدل الطبيعي، فضلاً عن ارتفاع خطر إصابة الطفل بالحساسية.

وأضافت المجلة أن النيكوتين ينتقل إلى الطفل عن طريق لبن الأم، وكذلك المواد الأخرى المسببة للسرطان.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الأم المرضع الإقلاع عن التدخين خلال مرحلة الرضاعة الطبيعية. وبشكل عام لا ينبغي التدخين داخل المنزل أو الغرفة التي يقيم بها الطفل، تحت أي ظرف من الظروف.

• النيكوتين ينتقل إلى الطفل عن طريق لبن الأم وكذلك المواد الأخرى المسببة للسرطان.