أسباب آلام الكتف الشديدة والمفاجئة.. وطرق العلاج

أفاد كبير جراحي العظام في عيادة المفاصل في جوندلفينجين في ألمانيا الدكتور باستيان ماركفاس، بأن آلام الكتف الشديدة والمفاجئة تشير إلى الإصابة «بتجمد الكتف» (Frozen Shoulder)، إذ يتيبّس مفصل الكتف كما لو كان متجمداً.

وأوضح أن أبسط حركات الكتف تمثل عذاباً للمصاب، مشيراً إلى أن أعمار المصابين تراوح بين 40 و60 عاماً، وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة بتجمد الكتف من الرجال.

وأضاف ماركفاس أن سبب تجمد الكتف غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، لافتاً إلى أنه عادة ما ينحسر الألم بعد نحو شهرين، ولكن تظل الكتف «متجمدة». وقد يزول التيبّس بعد بضعة أشهر.

ويمكن علاج تجمد الكتف من خلال العلاج الدوائي مثل المراهم التي تحفز الدورة الدموية، أو المستحضرات المحتوية على مستخلص جذور مخلب الشيطان التي لها تأثير مضاد للالتهابات، إضافة إلى العلاج الطبيعي.