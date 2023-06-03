أطباق بلمسات أنامل ناعمة.. في قلب دبي

يوفر مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي، تشكيلة واسعة من منافذ الطعام الرائعة، فضلاً عن استضافته عدداً من أشهر الطهاة العالميين التواقين لاستقبال الذواقة، ومنحهم تجارب طعام استثنائية حافلة بأشهى المأكولات والأطباق المتنوّعة الغنية بالنكهات المميزة.

نستهل خيارات الطعام الفريدة مع مطعم «لا تيبل»، الذي يستضيف أبرز الطُهاة في المنطقة عبر مفهوم المطبخ المؤقت والموجود في قرية البوابة بمركز دبي المالي العالمي. ويمكن لروّاد المطعم خلال الشهر الجاري الاستمتاع بأطباق الشيف سارة عقل، التي تحتفي بجذورها الفلسطينية وعشقها المعروف للمطبخ الإيطالي. وحازت أطباق الشيف تصنيف «بيب جورمان» في «دليل ميشلان».

وعلى مدار سبعة أسابيع، سيتعاون مطعم «بوكا»، الواقع في المبنى رقم (6) بقرية البوابة، حصرياً، مع ألمع مواهب الطهي النسائية، وستتولى الشيف تريشا هينول، مديرة المطبخ في مطعم «تندور تينا» المقيمة في دبي، مسؤولية الإشراف على نقل روّاد المطعم في رحلة غامرة بالمذاقات الأصيلة.

وتوفر تريشا قائمة طعام مميزة ومؤلفة من أربعة أطباق محضرة من مكونات طازجة ومحلية وفائقة الجودة غنية بالنكهات الفريدة، تقدم مباشرةً من المشواة والتنور (الفرن) الهندي التقليدي.

بدوره، يحرص مطعم «لو بيتيت بيف بار» في المبنى رقم (2) بقرية البوابة على منح روّاده تجارب طعام فريدة وسط أجواء مريحة لا تضاهى وأقل رسمية، مقارنة بمطعم «لو بيف بار»، التابع للعلامة التجارية ذاتها، الحائز جوائز عدة، إذ نال أخيراً جائزة أفضل مطعم ستيك في العالم. وعلى غرار «لو بيف بار» يضمن «لو بيتيت بيف بار» لروّاده الاستمتاع بأطباق غنية بالنكهات.

أما مطعم «لا نينا» في «آي سي دي بروكفيلد بليس»، وعلى الرغم من افتتاحه أخيراً، فإنه نجح في تصدر قائمة أشهر وجهات الطعام في دبي التي يقصدها الذواقة للاستمتاع بالمأكولات الأصيلة المستوحاة من شبه جزيرة إيبيريا المعززة بنكهة لاتينية لا تقاوم. وتركز قائمة المطعم على الأطباق البرتغالية والإسبانية المنسجمة في روعتها مع التصاميم الداخلية المذهلة التي تأخذ روّاد المطعم في رحلة إلى قلب أوروبا.

ويوفر مطعم «راسبوتين» قائمة خاصة وصيفية تضم ثمانية أطباق فاخرة، بما في ذلك كافيار «رويال أوسيترا»، الذي يشتهر به المطعم، وشرائح لحم الخاصرة من لحم الواجيو، والسلطعون الذي يقدم مع الهندباء وصلصة الـ«غريمولاتا»، إضافة إلى حلوى التوت الحصرية مع الشوكولاتة.

وأخيراً يحتفي مطعم «سلايس أوف إنديا باي كيتش إن»، الواقع في منطقة البوابة - المبنى رقم (2)، بثراء وتنوّع المبطخ الهندي العريق، إذ يقدم طيفاً واسعاً من الأطباق الهندية الأصيلة، بما في ذلك طبق الدجاج الكلاسيكي بالزبدة، وطبق البرياني الغني بالتوابل، وأشهى الوصفات النباتية. ويترأس المطعم نجما الطهي الشهيران يفجيني كوزين وإيزو آني.

ويفخر المطعم العصري الشهير «أفوكادو» في منطقة البوابة بتوفير أفضل الخيارات الصحية، إذ يقدم تشكيلة واسعة من الوجبات اللذيذة للنباتيين. أما شركة «رايت بايت» فافتتحت حالياً فرعاً لها في مركز دبي المالي العالمي، وتقدم بدورها مجموعة الوجبات المخصصة.

ويقع «مخبز تاوة» في الوجهة المعروفة «ساوث ماركت»، إذ يقدم أطيب المخبوزات والوجبات الخالية من الغلوتين، مثل البيتزا اللذيذة والفطائر واللقيمات.

تجارب أكثر عفوية

يمكن للراغبين في الاستمتاع بتجارب أكثر عفوية زيارة مطعم «سوشي فاشن»، الذي افتتح، أخيراً، في منطقة البوابة بالمركز المالي العالمي، إذ يسعى إلى إرساء أرقى المعايير في مجال إعداد أطباق السوشي، ليعد خياراً مثالياً للذواقة التواقين لتناول أطباق فريدة والاستمتاع بتجارب آسرة.

• 7 أسابيع، سيتعاون خلالها أحد المطاعم الشهيرة حصرياً مع ألمع مواهب الطهي النسائية.