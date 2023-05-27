«بريسن آيلاند» في الشارقة تجربة شائقة لأفراد العائلة

أعلن «بريسن آيلاند» افتتاح فرعه الثاني رسمياً في الشارقة، الذي يدعوكم لتجربة هذا المفهوم الجديد والمبتكر في دولة الإمارات، لتكونوا على موعد تتحدّوا فيها جميع حواسكم، من خلال مغامرات مذهلة لا مثيل لها.

تم تصميم «بريسن آيلاند» ليكون ملاذاً مثالياً لعشاق المغامرات والباحثين عن الإثارة، حيث يتيح لزواره، بدءاً من عمر 8 سنوات حتى 88 سنة، اختبار قدراتهم وقوتهم في التفكير السريع، والمنطق السليم، وقوة العمل الجماعي. تتيح لكم هذه المغامرة تجربة 25 زنزانة فريدة من نوعها، وتوفر الوجهة فرصة استثنائية لموظفي الشركات، من خلال بناء فرق يتم تشكيلها للتغلب على هذا التحدي، مكاناً مثالياً لأعياد الميلاد أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، أو للاستمتاع بمغامرة مسائية فريدة.

يتميز المكان بقدرة استيعابية تصل إلى 120 لاعباً، حيث يتمكن اللاعبون من خوض التحدي، من خلال تشكيل فرق

عدة، (من فريق واحد حتى 20 فريقاً)، وبحدّ 2-6 أشخاص في الزنزانة الواحدة، حيث تدعوكم هذه الرحلة لاستكمال مهمتكم خلال ساعة واحدة كحد أدنى، داخل بريسن آيلاند، لتتجاوز كل حدود القدرات. استعدوا لتحديات واختبارات محيرة للعقول، اختبروا مهارات خفة الحركة وتحديات حل المشكلات. سيسهم كل عضو في الفريق بمهارته الفريدة لكسب النقاط في بداية كل مغامرة.

وتم افتتاح «بريسن آيلاند» رسمياً في الشارقة في «سيتي سنتر» الزاهية. وتبدأ الأسعار من 99 درهماً للأطفال، و129 درهماً للبالغين في الساعة. ننصحكم بارتداء الملابس والأحذية الرياضية، للتغلب على التحديات التي تنتظركم، تتوافر غرف لتبديل الملابس في الموقع حفاظاً على راحتكم.