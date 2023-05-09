الخردل كنز فوائد صحية.. لكن ليس لفئة معينة

أفاد المركز الاتحادي للتغذية بأن الخردل يتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ويعمل على تقوية جهاز المناعة، كما أنه يحفز الشهية ويساعد على الهضم، لا سيما الأطعمة الدهنية.

وأضاف أن الخردل يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات، فهو غني بالمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور وفيتامينات B.

في المقابل أشار المركز إلى أن بعض الأشخاص يعانون حساسية تجاه الخردل، موضحاً أن أعراض الحساسية تجاه الخردل تتمثل في آلام في البطن وغثيان وقيء وإسهال، وصعوبات البلع وحكة في الفم والحلق، وطفح جلدي وتورّم الشفاه واللسان.

وفي الحالات الشديدة يمكن أيضاً أن يعاني المرء ضيقاً في التنفس، وفي أسوأ الحالات قد يصاب المريض بصدمة تحسسية تشكل خطراً على الحياة.