«نونيا» يطلق برانش الصيف يوم السبت

يعلن نونيا عن إطلاق البرانش الجديد كل يوم سبت، سيتضمن البرانش أفضل مأكولات جنوب شرق آسيا، وسيتم منح أول 100 زائر ترقية في تجربتهم لوجبة البرانش.

تتكون قائمة البرانش من مزيج بين الأطباق الكلاسيكية والمعاصرة والتي يتم إعدادها بمكونات طازجة وموسمية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمحطات الطهي والتي يتم من خلالها تقديم الموتشي، dim sum، سوشي، نودلز، poke bowl، وركن المأكولات البحرية، مع محطة شواء على التراس. بالإضافة إلى ذلك، صمم فريق نونيا قائمة خاصة صيفية مستوحاة من جنوب شرق آسيا والتي ستضيف تجربة منعشة للضيوف.

وسيضم البرانش فرقة موسيقية والتي ستؤدي مجموعة متنوعة من الموسيقى لخلق جو ممتع خلال الاستمتاع في البرانش. يعد برانش نونيا إحدى الوجهات المثالية التي سوف تقدم تجربة لا تنسى.