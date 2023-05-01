أسباب تقشر الجلد من البسيطة إلى الخطرة

أفادت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية، بأن تقشر الجلد له أسباب عدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.

وأوضحت أن الأسباب البسيطة لتقشر الجلد تتمثل في الاستحمام المتكرر والاستحمام بماء ساخن والتعرض المكثف لأشعة الشمس، وغيرها من العوامل، مثل البرودة والرياح، إضافة إلى العناية الخاطئة بالبشرة واحتكاك الجلد بالملابس الخشنة.

وأضافت أن الأسباب الخطيرة لتقشر الجلد تتمثل في التهاب الجلد التأتبي والصدفية والحساسية، مثل الحساسية تجاه النيكل والحزام الناري والفطريات.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار تقشر الجلد لفترة طويلة، وإذا كان مصحوباً بأعراض أخرى، مثل الاحمرار والتورم والحكة وميل لون القشور إلى اللون الفضي.

استشارة المختصّ ضرورية في حال استمرار تقشر الجلد لفترة طويلة، وإذا كان مصحوباً بأعراض أخرى.