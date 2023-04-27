4 نصائح مهمة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيكية

إذا كانت الغسالة الأوتوماتيكية نفسها غير نظيفة، فلا يمكنها تنظيف الملابس بشكل صحيح، لذا يقدم منتدى الغسل الألماني أربع نصائح مهمة لتنظيف الغسالة.

على 60 درجة

يمكن أن يتكون «البيوفيلم»، وهو عبارة عن تراكم للكائنات الدقيقة، في الغسالة. ولمنع ذلك، ينبغي الغسل مرة واحدة في الشهر على الأقل على 60 درجة بمنظف يحتوي على مبيض.

ترك الأبواب مفتوحة

بعد دورة الغسيل، يجب عدم إغلاق الحلة ودرج المنظف تماماً لتجنب تكوّن الروائح الكريهة.

تنظيف بانتظام

بعد كل دورة غسيل، ينبغي إزالة بقايا المنظف أو أي بقايا أخرى من درج المنظف. ويجب أيضاً تنظيف أنظمة الترشيح بانتظام، وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

ويمكن مسح الأسطح الخارجية، مثل الهيكل ولوحة التحكم وأقفال الأبواب بقطعة قماش مبللة قليلاً حسب الحاجة، وتُراعى معلومات الشركة المصنعة.

فحص مدخل ومخرج المياه

عند ملاحظة أن ضغط الماء منخفض جداً، أو أنه لم يعد يتم ضخ المياه بشكل صحيح، فإنه يجب فحص مدخل ومخرج المياه وتنظيفهما إذا لزم الأمر.