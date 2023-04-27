حِيل تصرف الأنظار عن امتلاء العضد

أوصى خبراء مجلة Woman النمساوية المعنية بالموضة والجمال، المرأة ذات العضد (الجزء العلوي من الذراع) الممتلئ، ببعض حيل الموضة البسيطة، من أبرزها ارتداء القطع الفوقية ذات الأكمام الطويلة التي تغطي المرفق.

وأوضحوا أنه «يمكن صرف الأنظار عن امتلاء العضد، من خلال تسليط الضوء على الساعد بواسطة الأكمام المزدانة بالكرانيش، أو التي تتخذ شكل البوق، مع مراعاة أن تكون الخامة انسيابية وفضفاضة، فبذلك يبدو العضد أكثر نحافة».

وأشاروا إلى أنه يمكن أيضاً صرف الأنظار عن امتلاء الذراع، من خلال التباين اللوني، كأن يكون لون الأكمام مغايراً للون القطعة الفوقية، كقطعة فوقية تتألق باللون الأحمر، بينما تكتسي الأكمام باللون الأسود، إذ يعمل التباين اللوني على صرف الأنظار عن امتلاء العضد وتسليطها على منطقة الصدر أو البطن.