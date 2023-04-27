إزالة الماكياج قبل النوم.. تحميك من مخاطر بالجملة

حذّرت بوابة الجمال الألمانية «هاوت.دي» من خطورة النوم دون إزالة الماكياج، إذ يؤثر ذلك بالسلب في صحة وجمال البشرة والعيون على حد سواء.

وأوضحت أن «عدم إزالة الماكياج قبل النوم يتسبب في حدوث خلل بعملية تجدد الخلايا، وبالتالي لا يتم التخلص من قشور الجلد الميتة، وتكون النتيجة حينئذ شحوب البشرة».

وتتوغل البكتيريا والأوساخ المتراكمة على البشرة على مدار اليوم إلى داخل المسام، وتتسبب في انسدادها، وتكون النتيجة حينئذ ظهور البثور والرؤوس السوداء.

كما يعجّل عدم تنظيف الوجه بشيخوخة البشرة، إذ يترهل الجلد ويتدلى وتظهر التجاعيد.

وإضافة إلى ذلك، تمتزج البكتيريا المتراكمة على البشرة مع ماكياج العيون، وتتوغل الأوساخ أثناء النوم إلى داخل العين، ما يترتب عليه التهاب العين من ناحية وتقصف الرموش من ناحية أخرى.

ولإزالة الماكياج بشكل يعتني بالبشرة، أوصت «هاوت.دي» باستخدام «ماء الميسيلار».

الأوساخ تتوغل أثناء النوم إلى داخل العين، ما قد يترتب عليه التهابها.