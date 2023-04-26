حساسية المواد العطرية.. تجنبها وصفة العلاج

أفادت الجمعية الألمانية للربو والحساسية بأن الحساسية تجاه المواد العطرية تعد ثاني أكثر أنواع الحساسية التلامسية شيوعاً بعد الحساسية تجاه النيكل.

وأوضحت أنه «في حال الحساسية تجاه المواد العطرية ليس من الضروري أن تُلامس المواد العطرية الجلد، بل يكفي استنشاق المواد العطرية لحدوث استجابات تحسسية، تتمثل في الطفح الجلدي ومشكلات التنفس والتركيز». وأضافت الجمعية أنه «ليس هناك علاج للحساسية تجاه المواد العطرية حتى الآن

»، مشيرة إلى أنه يتعين على المرضى تجنب التعرّض للمواد العطرية قدر الإمكان، لتفادي حدوث المتاعب الصحية.