5 نصائح لترطيب الجسم في رمضان

يُعدّ ترطيب الجسم خلال الفترة الممتدة من الإفطار وحتى السحور من أبرز الأمور التي يغفل عنها البعض، أو يرتكبون كثيراً من الأخطاء بها، إذ يتم احتساب السوائل جميعها ضمن قائمة السوائل التي ترطب الجسم، علماً بأن هناك سوائل قد تتسبب في خسارة الجسم للماء، وليس العكس.

ووجهت الأخصائية في الصحة والتغذية، من «ويلنيس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، خمس نصائح أساسية لترطيب الجسم، سواء من خلال الماء أو حتى المأكولات التي تمنع جفاف الجسم، وتسهم في زيادة مستوى ترطيبه.

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