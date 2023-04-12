عرض أعلى البطن يدق ناقوس الخطر.. بالإصابة بالكبد الدهني

حذرت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي من الشعور بضغط أو امتلاء في الجزء العلوي الأيمن من البطن، مشيرة إلى أنه يدق ناقوس الخطر وينذر بالإصابة بما يعرف بالكبد الدهني، أي قيام الكبد بتخزين الكثير من الدهون.

وأوضحت الجمعية أن الأعراض الأخرى للكبد الدهني تشمل الألم في منطقة الكبد والغثيان والقيء وتغير لون بياض العين إلى الأصفر، مضيفة أن أسباب الإصابة بالكبد الدهني تتمثل في البدانة ونمط الحياة غير الصحي وشرب الكحوليات وداء السكري ومقاومة الأنسولين.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على الكبد الدهني للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، محذرة من أن عدم علاج الكبد الدهني يرفع خطر الإصابة بالتهاب الكبد، كما أنه يمهد الطريق إلى الإصابة بتليف الكبد.

ويعتمد علاج الكبد الدهني على إنقاص الوزن من خلال التغذية الصحية؛ أي الإقلال من الدهون والسكريات والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، بالإضافة إلى الإقلاع عن الكحوليات.