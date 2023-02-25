5 نصائح لجعل السفر آمناً وممتعاً

السفر بمفردك أمر سهل، ولكن بالمقابل كيف يمكنك التخلص من التوتر الناتج عن العطلة العائلية الكبيرة، وتضمن أن كل شيء يسير بسلاسة؟ هناك العديد من المراحل للانتقال من القرار الأولي بالسفر إلى الصعود الفعلي للطائرة مع عائلتك والانطلاق. كل النقاط الموجودة بينهما هي عوامل ضغط محتملة، لذا يقدم سامي موسى، من شركة Gulf Reps خمس نصائح لجعل السفر أمراً سهلاً:

1 - خطط مسبقاً بوقت طويل

كلما خططت لرحلة عائلتك مبكراً كان ذلك أفضل. يمنحك هذا الوقت لفهم متطلبات التأشيرة والتخطيط لوثائقك، إذا لزم الأمر، والتأكد من حصولك على التأشيرة وجواز السفر قبل السفر بوقت طويل. الميزة الإضافية هنا هي أنه بشكل عام كلما خططت مبكراً، زادت احتمالية أن تكون قادراً على البحث عن أفضل صفقة من حيث الرحلات الجوية والفنادق، وغالباً ما تكون أفضل صفقة من حيث السعر.

2 - احجز مبكراً

على الرغم من أن الحجز مبكراً لا يضمن لك دائماً أفضل صفقة، إلا أنه يضمن لك راحة البال. بمجرد الانتهاء من استخراج التأشيرات، يتم حجز رحلات الطيران والفنادق التي تنتوي النزول فيها. كل ما تبقى لك هو الجلوس والاستمتاع برحلتك.

3 - تسجيل الوصول عبر الإنترنت

إنني دائماً مندهش عندما أصل إلى المطار وأجد أشخاصاً مازالوا يقفون في قائمة الانتظار ولم يسجلوا وصولهم عبر الإنترنت. لا يؤدي تسجيل الوصول عبر الإنترنت إلى تقصير وقتك في المطار فحسب، بل يضمن أيضاً إمكانية الجلوس معاً كعائلة ويتيح لك راحة البال بمعرفة أن كل ما عليك فعله هو وضع حقائبك والاستمتاع بتجربة المطار.

4 - كن ضيفاً مخلصاً

قد يبدو هذا غريباً ولكن في يومنا هذا وعصرنا هذا غالباً ما يكون فردا واحد على الأقل من العائلة كثير السفر. إذا كان هذا هو الحال فإن جمع هذه الأميال الجوية لا تمنح هذا الشخص معاملة تفضيلية فحسب، بل يمكن أن يساعد عند السفر مع العائلة من حيث تسجيل الوصول بشكل أسرع، وأولوية الصعود إلى الطائرة، وفي بعض الحالات الوصول إلى الصالة. يؤدي كل هذا إلى خلق تجربة مطار رائعة.

5 - ترفيه الأطفال

تعتبر الخطوط الجوية هذه الأيام استثنائية في إبقاء أطفالنا مستمتعين بأنظمة الترفيه والقوائم الخاصة والأشياء التي يمكن القيام بها أثناء رحلة طويلة، ومع ذلك فمن الأفضل دائماً التأكد من أن الصغار قد حصلوا على شيء ما على متن الطائرة يجعلهم يشعرون بالراحة في تلك الفترات التي يشعرون فيها بالملل مما هو معروض. سيحدث هذا بالتأكيد في الرحلات الطويلة.

• هناك العديد من المراحل للانتقال من قرار السفر إلى صعود الطائرة.