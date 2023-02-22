ارتفاع ضغط الدم هل يصيب الأطفال أيضاً؟.. أطباء يجيبون

بسبب أسلوب الحياة الخاطئ الذي يتمثل في التغذية غير الصحية وقلة الحركة، قد يصيب ارتفاع ضغط الدم يصيب الأطفال أيضاً، خصوصاً البدناء، وفق مجلة «إلتيرن» المعنية بالأسرة والطفل.

وأضافت المجلة - حسب أطباء مختصين - أن ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال قد يكون ناجماً عن أحد الأمراض مثل أمراض الكلى أو أمراض القلب.

وتتمثل أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال في الصداع المستمر ونزيف الأنف المتكرر واضطرابات الرؤية، بالإضافة إلى الغثيان والتعب المستمر والخمول وضعف التركيز.

وشدد المختصون على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، موضحة أنه يتم علاج ارتفاع ضغط الدم الناجم عن أسلوب الحياة غير الصحي من خلال التغذية الصحية والمواظبة على الرياضة والعمل على إنقاص الوزن.

وفي حالة ارتفاع ضغط الدم الناجم عن أمراض أخرى، فإنه يتم العمل على علاجها أولاً. وتبعاً للحالة، يمكن اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مُدرات البول وحاصرات بيتا.

برلين - د.ب.أ