التطعيم ضد السعال الديكي مهم للمرأة الحامل

حذّرت اللجنة الدائمة للتحصين في ألمانيا من خطورة الإصابة بالسعال الديكي أثناء الحمل، إذ يرفع السعال الديكي خطر حدوث ولادة مبكرة أو الإجهاض.

وأشارت إلى أن السعال الديكي ينتقل عبر السعال والعطس وأثناء التحدث، وقد يتسبب إلى جانب نوبات السعال الشديدة والتشنجات، في الإصابة بارتفاع الضغط الرئوي أو الالتهاب الرئوي أو توقف النفس.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الحامل تلقي التطعيم ضد السعال الديكي ليس فقط لحماية نفسها، بل لحماية الجنين أيضاً، إذ تتكون في جسم المرأة الحامل بعد التطعيم أجسام مضادة ضد العامل الممرض، والتي تنتقل إلى الجنين، ما يحد من خطر إصابة الجنين بالسعال الديكي بنسبة تصل إلى 90%.

ومن الأفضل أن يتم تلقي التطعيم قبل موعد الولادة المحتسب بأربعة أسابيع، أي في بداية الثلث الثالث من الحمل، علماً أن الطفل يمكنه تلقي التطعيم بعد إتمام الشهر الثاني من العمر.