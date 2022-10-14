نصائح للعناية بالأظافر المتشققة

أوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» أنه يمكن العناية بالأظافر الخشنة والمتشققة بواسطة حمام زيت الزيتون أو زيت اللوز، حيث يعمل زيت الزيتون أو زيت اللوز على منح الأظافر ملمساً ناعماً كالحرير.

وأضافت البوابة الألمانية أن الإجهاد الشديد يتسبب في جفاف الأظافر، لذا ينبغي على مَن يستخدم الماء والمنظفات المنزلية كثيراً ارتداء قفازات، وإلا ستصبح الأظافر لينة بشكل زائد عن الحد، ومن ثمّ يكون بإمكان مسببات المرض.

وينبغي عدم استخدام مزيلات طلاء الأظافر المحتوية على مذيبات، لأنها يمكن أن تتسبب في جفاف الأظافر أيضاً.

كما أوصت البوابة بألا يتم تقصير الأظافر بشكل دائري حتى مرقد الظفر، بل ينبغي تهذيبها فقط أو بردها.

وإضافة إلى ذلك، يساعد اتباع نظام غذائي سليم في الحصول على أظافر صحية، مثل المكسرات أو دقيق الشوفان أو صفار البيض.