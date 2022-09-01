حفل في دبي للمغني والممثل الهندي «إيمي فيرك»

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي يوم 17 سبتمبر الجاري حفلاً موسيقياً يحييه المغنّي الشهير أيمي فيركو، الذي يعتبر من أشهر المغنين في الهند، ويتمتع بشعبية في جميع أنحاء العالم.

وقدم فيرك مجموعة من الأغاني الفردية والألبومات على مستوى العالم، كما حصل على شهرة كافية كممثل في أفلام الرسوم البيانية البنغابية، ومن المعروف أنه يبث الحيوية في جميع شخصياته بجدية وأصالة. وحتى الآن، قدم أكثر من 30 فيلماً وأكثر من 85 أغنية مع قائمة مليئة بالمشروعات الكبيرة، مع الاستمرار في عمله الرائع في الأيام المقبلة.

وربطت شهرة فيرك بالطابع الفكاهي ومهارات التمثيل الممتازة ببوليوود، كما يعرف بأنه مغن وممثل ومنتج هندي يعمل في الأفلام البنغابية والهندية.

بدأ حياته المهنية في التمثيل مع دور حكم في الفيلم الرومانسي التاريخي البنجابي Angrej (2015) الذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل لأول مرة في جوائز PTC Punjabi Film Awards، كما لعب دور البطولة في أفلام أخرى.

وحصلت علامته الموسيقية Burfi Music على أكثر الأغاني البنغابية انتشاراً، كما أنه معروف بغنائه الحي في الحفلات الموسيقية.