عادات يومية تقلل فرص الاصابة بالجلطة الدماغية

اكد علماء أن التحكم بمستوى الكوليسترول والإقلاع عن التدخين يخفضان من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

ونقلت «RT»عن مجلة American Heart Association، أن علماء جامعة تكساس في هيوستن، أجروا دراسة علمية شارك فيها 11.5 ألف متطوع، تتراوح أعمارهم ما بين 45-64 عاما، أظهرت نتائجها أن الأشخاص الذين اتبعوا هذه العادات السبع الصحية انخفض عندهم خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 30-43 %.

ويؤكد الباحثون، على أن التغذية الصحية وممارسة التمارين الرياضية والإقلاع عن التدخين وتخفيض الوزن يمكن أن تقلل كثيرا من المخاطر الوراثية. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر في خطر حدوث جلطة دماغية الحفاظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي، والتحكم في مستوى الكوليسترول، وخفض مستوى السكر في الدم.

ووفقا للباحثين، ساعد اتباع هذه القواعد البسيطة على زيادة متوسط العمر المتوقع من دون جلطة دماغية مدة ست سنوات تقريبا.