هلا_بالسفر.. مديـنة نيويـورك صـخـب الحـياة الأميركية

المصدر: الإمارات اليوم

مدينة نيويورك، هي المدينة التي لا تنام، وهي مدينة الأضواء والتألق ونجوم السينما. تعد مدينة نيويورك وجهة رائعة لقضاء الإجازات الترفيهية، والأماكن التي يمكنك زيارتها، وهي المكان المناسب لتناول الإفطار في تيفاني وبرودواي.

فهي لا تعتبر أغلى مدينة في الولايات المتحدة بأكملها فحسب، بل إنها من بين أغلى 10 مدن في العالم! لكن القيام برحلة إلى نيويورك، يجب ألّا يكون حلماً لم يتحقق أو يفسد الميزانية. تعرف إلى أسرار هذه المدينة المدهشة، ويمكن لأي شخص أن يفعلها في نيويورك بالنصائح الصحيحة.

الإقــــامـــــة

أول الأشياء هو مكان الإقامة. يبدأ العديد من الأشخاص في البحث عن مناطق، ويقتصرون على مانهاتن، ليكونوا في منتصف الحدث. ولأن نيويورك مدينة متنوعة وجميلة، ويصعب تحديد أفضل منطقة للسكن في نيويورك ومن أفضلها:

إنتــــركـــونتـــينــــنـــتال نيــــويـــــــــورك تايمــــز ســكويــــر

يحلّق الفندق فوق المدينة، حيث يتكوّن من 36 طابقاً، ويقع على بُعد صف واحد من الأبنية من ميدان التايمز، وعلى مسافة أقل من 1.6 كم من متنزه سنترال. فيما يبعُد مسافة 3 دقائق فقط سيراً على الأقدام عن محطة مترو بورت أوثوريتي. ويوفر للضيوف إمكانية الاستمتاع من الصفوف الأولى بإطلالات فريدة مباشرة على أفق ناطحات السحاب في مدينة نيويورك ونهر هدسون. ويقع الفندق في حي برودواي ثييتر. ويحتوي على غرف فسيحة مع مكتب للعمل بإضاءة جيدة. ويعكس براسيري Ca Va مشهد الطهي الديناميكي والدولي في مدينة نيويورك، ويقدم المأكولات الموسمية المستوحاة من المأكولات الفرنسية. كما يحتوي الفندق على «جيم» يعمل على مدار الساعة، ويقع في الطابق الثالث، الذي يتميز بإطلالات على شارع 44.

ويتميز إنتركونتيننتال نيويورك تاميز سكوير، الذي يعتبر أحد أفضل فنادق نيويورك بنظافته ومساحات غرفه الرحبة، كما تتميز الغرف بوجود تلفاز يضم محطات عربية، فضلاً عن التميز بحسن الاستقبال والتعامل الراقي والديكورات الجميلة.

الأنشــطة السيــــــاحـــيــة فــي نيـــــويـــــورك

تمكن ممارسة بعض الأنشطة السياحية في نيويورك مثل:

حضور عرض برودواي

حضور عرض برودواي أحد أهم الأنشطة التي يمكنك القيام بها في مدينة نيويورك، ومشاهدة أحدث العروض والكلاسيكيات الطويلة.

متحف 9/11 التذكاري

زيارة المنطقة باسم النصب التذكاري الوطني في 11 سبتمبر. يقع متحف 9/11 التذكاري في مبنى زجاجي منحني مذهل من الناحية المعمارية بين المسبحين. يتميز بشاشات عرض تتضمن قطعاً أثرية وصوراً ومقاطع فيديو تعرض قصة 11 سبتمبر، بالإضافة إلى الآثار والتداعيات.

ميدان التايمز

التسوق في ميدان التايمز التي تصطف على جانبيها اللوحات الإعلانية الضخمة والمضاءة ببراعة.

شارع فيفث أفينيو

التسوق من شارع فيفث أفينيو أحد أشهر شوارع التسوق في أميركا، وهو منطقة التسوق الأولى في نيويورك، حيث يمتلك العديد من كبار المصممين متاجرهم الرئيسة.

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