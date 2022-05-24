تطعيمات مهمة.. للراغبات في الإنجاب

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أوصت الجمعية الألمانية لأمراض النساء، المرأة التي ترغب في الإنجاب، بمراجعة حالة تطعيمات بعض الأمراض، التي قد تهدد صحة وحياة الجنين. وأشارت إلى أن الإصابة بالحصبة أو السعال الديكي أثناء الحمل تتسبب في حدوث آلام المخاض في وقت مبكر أو حدوث ولادة مبتسرة، وقد يصل الأمر إلى حد توقف نفس الجنين في حال الإصابة بالسعال الديكي. وأضافت الجمعية أن إصابة الأم بالتهاب الكبد الوبائي من النوع «ب» خلال الحمل قد تُلحق تلفيات جسيمة بكبد الجنين قد تصل إلى حد الإصابة بسرطان الكبد. أما الإصابة بجدري الماء أو الحصبة الألمانية فقد تُلحق تلفيات بالغة بالجنين في رحم الأم. ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة يتعين على المرأة تجديد جرعات التطعيم ضد هذه الأمراض - إذا كان ذلك ضرورياً - قبل حدوث الحمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news